Беларусь почти наполовину увеличила товарооборот с Калужской областью

В 2017 году товарооборот Беларуси и Калужской области России достиг 494,7 млн долларов, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 35,4%. В январе—марте текущего года он вырос на 42,6% к аналогичному периоду 2017 года и составил 131,3 млн долларов.

B прошлом году был утвержден план по реализации двустороннего соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2018—2020 годы, передает БелаПАН .

«По большинству мероприятий плана задействованы региональные власти, организации "Белнефтехима", Минстройархитектуры, Минтранса, "Беллегпрома", "Белгоспищепрома" и Минпрома, которые готовы активизировать сотрудничество с российскими коллегами в области сельскохозяйственного машиностроения, продовольствия, технологического оборудования и строительства жилья», — цитирует председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина пресс-служба ГКНТ.

Он также отметил, что совместная реализация второго этапа стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года «Человек — центр инвестиций» «придаст мощный импульс для расширения взаимовыгодного сотрудничества»

В свою очередь первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Денисов заявил, что Беларусь «обладает значительным промышленным потенциалом, и кооперационные связи необходимо развивать и углублять». В качестве перспективных направлений сотрудничества он назвал совместные проекты в области промышленности, строительства, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и водоочистки.

Визит делегации Калужской области в Минск продлится до 30 мая.