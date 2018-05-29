Ходорковский предрек скорый крах Путина

Российский оппозиционер сказал, что падение режима до 2014 года было маловероятно, но сейчас это может произойти в любой момент.

Михаил Ходорковский посетил Вильнюс, где участвовал в ежегодном форуме, который объединяет российскую оппозицию и правозащитников. В интервью литовскому телеканалу LRT он сказал, что падение режима Путина может спровоцировать неожиданная ситуация, которая вызовет возмущение в обществе.

«В 2014 году закончился свойственный для России 15-летний цикл власти. Это не какое-то суеверие, это связано с темпом смены поколений в госуправлении. Путин перешагнул через этот водораздел с помощью захвата Крыма. Это был такой общественный шок, который позволил на какое-то время получить новую энергию, новую легитимность. Но базовая проблема никуда не делась. Верхушка власти стареет, а средний возраст государственного аппарата остается прежним. Условно 55-летний Путин для в среднем 40-летнего аппарата является гарантом, 66-летний Путин для в среднем по-прежнему 40-летнего аппарата гарантом уже является в гораздо меньшей степени. Оторвавшаяся верхушка перестает эффективно реагировать на вызовы, и эти вызовы начинают раскачиваться», — считает Ходорковский.

Он уточнил, что для российской оппозиции крайне важно, чтобы в результате этого не реновировалась криминальная власть, а чтобы страна вернулась на путь нормального европейского развития.

Ходорковский живет за рубежом с декабря 2013 года, когда вышел из тюрьмы после 10-летнего отбывания срока. Его организация «Открытая Россия» предоставляет правовую помощь жертвам правовых нарушений и занимается проектами в сфере СМИ.