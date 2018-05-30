По Беларуси и в Минске ожидается 30-градусная жара. Может пасть столетний температурный рекорд

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30 мая в Беларуси ожидается 30-градусная жара. В связи с ней Белгидромет утром в среду объявил оранжевый уровень опасности.

«В юго-западных и центральных районах и в Минске максимальная температура воздуха достигнет +30°С», — говорится в утреннем сообщении Белгидромета.

Таким образом, велика вероятность, что 30 мая падет температурный рекорд 101-летней давности: 30 мая 1917 года воздух в столице прогрелся до 28,8 градуса тепла.

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Тэги: Белгидромет оранжевый уровень опасности

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