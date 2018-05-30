Появился фоторобот предполагаемого убийцы журналиста Аркадия Бабченко

Министерство внутренних дел Украины опубликовало составленный фоторобот предполагаемого убийцы российского журналиста Аркадия Бабченко, который был застрелен в Киеве на пороге дома вечером 29 мая.

Страшную новость об убийстве сообщили друзья и коллеги погибшего.

В настоящее время полиция рассматривает ряд версий, среди которых профессиональная деятельность журналиста и «российский след».

У Аркадия остались жена и дочь.

Известный украинский юрист-криминолог Анна Маляр на своей странице в социальной сети сделала комментарий по горячим следам.