Бывший посол в Беларуси Роман Безсмертный может стать президентом Украины

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Бывший глава дипломатической миссии Украины в Беларуси Роман Безсмертный заявил о намерении выставить свою кандидатуру на предстоящих в следующем году выборах президента страны.

Фото со страницы Романа Бесмертного в Facebook

«По моему мнению, сегодняшняя украинская политика мертва. Просто реформировать и править — ничего невозможного. Мы должны создать все с нуля. Построить. Необходимо полное переустройство государства и новое качество политик», — написал политик на своей странице в социальной сети.

 

 

Роману Безсмертному 15 ноября исполнится 53 года.

Был народным депутатом Украины II, III, IV и V созывов. В 1997-2002 годах был постоянным представителем президента Леонида Кучмы в парламенте.

В 2005-м был назначен вице-премьером по вопросам административно-территориальной реформы.

Занимал высокие посты в партии «Народный Союз — Наша Украина».

Был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Беларуси (24 февраля 2010 года — 3 июня 2011 года).

Представлял Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

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Тэги: Украина выборы президента Украины Персона: Роман Безсмертный

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