Парад 3 июля: какую технику в этом году покажут военные

В Беларуси полным ходом идет подготовка к традиционному военному параду, который проходит в Минске 3 июля в День Независимости.

День Независимости, Минск, 3 июля 2017 года

В оборонном ведомстве сообщили некоторые подробности военного смотра.

Так, зрители увидят 18 пеших парадных расчетов и 23 парадных расчетов военной техники (ожидается участие более 3 тыс. военнослужащих и более 250 единиц боевой техники).

Действо откроет легендарный танк Т-34-85. Также проедут танки — Т-72Б; БМП-2; БТР-70МБ, БТР-80; ПТНК БМ 9П149 «Штурм»; самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С» и 2С1 «Гвоздика»; МАЗ-6317 с 152-мм гаубицами 2А65 «Мста-Б»; 152-мм самоходные пушки 2С5 «Гиацинт-С»; мобильные зенитные артиллерийские комплексы 2К20 «Зенит»; МЗКТ-500200 с 120-мм минометами 2Б23 «Нона М1»; минометные комплексы 2С12Б «Сани»; системы реактивного залпового огня «БелГрад», «Смерч» и «Полонез»; ЗРК С-300ПС, «Оса-АКМ» и «Тор-М2»; ракетный комплекс «Точка»; автомобили «Богатырь», броневики «Дракон», мобильный беспилотный авиационный комплекс «Бусел-10».

Также будет и воздушный парад.

Жирную точку в параде должен будет поставить плац-концерт роты почетного караула и выступлением сводного военного оркестра.