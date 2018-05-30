Парад 3 июля: какую технику в этом году покажут военные

/ Общество
Просмотров: 285 Комментариев: 0

В Беларуси полным ходом идет подготовка к традиционному военному параду, который проходит в Минске 3 июля в День Независимости.

День Независимости, Минск, 3 июля 2017 года

В оборонном ведомстве сообщили некоторые подробности военного смотра.

Так, зрители увидят 18 пеших парадных расчетов и 23 парадных расчетов военной техники (ожидается участие более 3 тыс. военнослужащих и более 250 единиц боевой техники).

Из-за переноса рабочих дней изменяется график работы общественного транспорта

Действо откроет легендарный танк Т-34-85. Также проедут танки — Т-72Б; БМП-2; БТР-70МБ, БТР-80; ПТНК БМ 9П149 «Штурм»; самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С» и 2С1 «Гвоздика»; МАЗ-6317 с 152-мм гаубицами 2А65 «Мста-Б»; 152-мм самоходные пушки 2С5 «Гиацинт-С»; мобильные зенитные артиллерийские комплексы 2К20 «Зенит»; МЗКТ-500200 с 120-мм минометами 2Б23 «Нона М1»; минометные комплексы 2С12Б «Сани»; системы реактивного залпового огня «БелГрад», «Смерч» и «Полонез»; ЗРК С-300ПС, «Оса-АКМ» и «Тор-М2»; ракетный комплекс «Точка»; автомобили «Богатырь», броневики «Дракон», мобильный беспилотный авиационный комплекс «Бусел-10».

Также будет и воздушный парад.

Жирную точку в параде должен будет поставить плац-концерт роты почетного караула и выступлением сводного военного оркестра.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Тэги: День Независмости-2018 парад

Другие материалы на эту тему:

Пожарные «зажигали» в центре Минска

Пожарные «зажигали» в центре Минска

Парад на День независимости. От Т-34 до БелАЗа

Парад на День независимости. От Т-34 до БелАЗа

Белорусский парад в советском стиле. Броня крепка, и ванны наши быстры

Белорусский парад в советском стиле. Броня крепка, и ванны наши быстры

Парад на День независимости. Репортаж из-за ограждения

Парад на День независимости. Репортаж из-за ограждения

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте