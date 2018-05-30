В Ленобласти белоруса осудили на 15 лет за убийство и разбой

Ленинградским областным судом вынесен приговор по делу об убийстве и разбое. На скамье подсудимых находились двое: граждане Беларуси и Украины.

В ходе слушаний этого дела, было установлено, что еще в ноябре 2016 года в Кудрово (деревня в Всеволожском районе Ленинградской области) подсудимые совершили нападение на человека.

Избив его подручными предметами, забрали принадлежащие ему вещи. От полученных травм мужчина скончался.

Решением суда напарникам назначено наказание (приговор в законную силу пока не вступил) в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима (каждому). Кроме этого суд удовлетворил гражданский иск о компенсации морального ущерба на миллион рублей.