В Ленобласти белоруса осудили на 15 лет за убийство и разбой

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Ленинградским областным судом вынесен приговор по делу об убийстве и разбое. На скамье подсудимых находились двое: граждане Беларуси и Украины.

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В ходе слушаний этого дела, было установлено, что еще в ноябре 2016 года в Кудрово (деревня в Всеволожском районе Ленинградской области) подсудимые совершили нападение на человека.

Избив его подручными предметами, забрали принадлежащие ему вещи. От полученных травм мужчина скончался.

Решением суда напарникам назначено наказание (приговор в законную силу пока не вступил) в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима (каждому). Кроме этого суд удовлетворил гражданский иск о компенсации морального ущерба на миллион рублей.

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Тэги: убийство разбой Город: Всеволжск

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