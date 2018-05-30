БРСМ избрал себе нового лидера

Новым лидером Белорусского республиканского союза молодежи стал Дмитрий Воронюк.

Фото пресс-службы БРСМ

Такое решение сегодня в Минске принял 43-й съезд организации. До этого Воронюк возглавлял Минскую областную организацию.

Свою карьеру в БРСМ будущий руководитель организации начал с должности секретаря организации в Могилевском госуниверситете, который закончил по специальности географ. Далее был Ленинский райком в Могилеве и обком БРСМ. После чего перебрался в Минск, где руководил областной организацией столичного региона.