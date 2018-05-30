В Витебске подростки помогли милиции раскрыть убийство

В Витебске подростки помогли раскрыть убийство.

Оно было совершено днем 24 мая в многоквартирном доме на улице Фрунзе в областном центре. Во время распития спиртных напитков в случайной компании у бывшего ухажера хозяйки квартиры возник конфликт с присутствующими. Разобраться с ним решил 32-летний неработающий местный житель, который после словесной перепалки нанес оппоненту смертельный удар ножом в сердце.

Убийца с места преступления сбежал. «Прибывшие милиционеры обнаружили тело и начали проводить необходимые мероприятия. Особенно важно было обнаружить орудие преступления. Свидетели побега мужчины разглядеть его особо не смогли. Но, по их словам, нож в руке того видели. Правоохранители принялись пристально осматривать путь убийцы, но найти оружие не удавалось», — рассказал БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Помогли милиционерам местные девушки-подростки. Ученица 10-го класса СШ №22 Снежана Обуховская и учащаяся Витебского государственного политехнического профессионального лицея Виктория Цаплева в этот день гуляли у дома, где произошло убийство. Они обратили внимание на людей в форме и, чтобы не мешать правоохранителям, направились в противоположную сторону. Вскоре они заметили в густой траве окровавленный нож.

«Девушки позвали милиционеров. Как оказалось, находкой был тот самый нож. Выяснилось, что свидетели, не разглядев, что было в руках преступника, пустили правоохранителей по ложному следу. Однако благодаря Снежане и Виктории преступник не ушел от ответа: он был задержан по горячим следам и в настоящее время находится под арестом. За убийство в его отношении возбуждено уголовное дело», — сообщил представитель УВД.