Украинские спецслужбы предотвратили убийство Бабченко — журналист жив

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Служба безопасности Украины объявила, что Аркадий Бабченко жив. Спецслужбы заблаговременно получили информацию о покушении и смогли предотвратить убийство.

Об этом на брифинге 30 мая сообщил председатель СБУ Василий Грицак.

Днем 30 мая в Киеве задержали организатора «убийства» Аркадия Бабченко, которое на самом деле было спецоперацией СБУ по выявлению активности российских спецслужб в Украине. Им оказался гражданин Украины, которого завербовали российские спецслужбы. Организатор передал 15 тысяч долларов бывшему участнику АТО за убийство журналиста.

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Тэги: убийство журналиста российские спецслужбы СБУ Персона: Аркадий Бабченко Василий Грицак Город: Киев

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