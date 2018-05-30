Украинские спецслужбы предотвратили убийство Бабченко — журналист жив

Служба безопасности Украины объявила, что Аркадий Бабченко жив. Спецслужбы заблаговременно получили информацию о покушении и смогли предотвратить убийство.

Об этом на брифинге 30 мая сообщил председатель СБУ Василий Грицак.

Днем 30 мая в Киеве задержали организатора «убийства» Аркадия Бабченко, которое на самом деле было спецоперацией СБУ по выявлению активности российских спецслужб в Украине. Им оказался гражданин Украины, которого завербовали российские спецслужбы. Организатор передал 15 тысяч долларов бывшему участнику АТО за убийство журналиста.