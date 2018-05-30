Бывшему гендиректору процессингового центра добавили год колонии

Геннадий Зубарев приговорен судом Московского района Минска к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать ряд должностей в течение пяти лет. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Данный приговор — второй в отношении Зубарева с начала этого года. Поводом для еще одного судебного разбирательства стал новый эпизод преступной деятельности, сообщает БелаПАН .

Этот же суд приговорил его к шести годам лишения свободы 9 февраля. Он был признан виновным в получении взятки и хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. Итоговые семь лет назначены по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных по двум приговорам.

Зубарев обвинялся по ряду эпизодов получения взяток в особо крупном размере. По информации следствия, в 2011—2016 годах он получил от представителя латвийской компании около 2,3 млн евро за заключение ею договоров с Банковским процессинговым центром на поставку лицензий и неисключительных прав на использование программного обеспечения. Кроме того, в 2011—2016 годах Зубарев похитил в Банковском процессинговом центре более 400 тыс. рублей. В 2011—2012 годах бывший гендиректор процессингового центра получил взятки более чем на 260 тыс. долларов за заключение договоров с зарубежными фирмами. А в 2013—2014 годах — более 400 тыс. долларов за приобретение процессинговым центром у ряда зарубежных компаний терминалов Verifon и запчастей к ним.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

ОАО «Банковский процессинговый центр» создан рядом крупнейших банков и промышленных предприятий Республики Беларусь с целью широкого внедрения в Республике Беларусь безналичных расчетов с использованием банковских платежных карточек и развития инфраструктуры обслуживания держателей карточек.