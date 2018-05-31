Здания завода им. Кирова вновь попытаются продать

/ Экономика
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Очередная попытка продать здания станкостроительного завода им. Кирова в центре Минска будет предпринята до 5 августа 2018 года.

Постановление правительства с поручением Министерству промышленности провести аукцион опубликовано сегодня на сайте Национального центра правовой информации.

На аукцион выставляются два здания (корпуса 6 и 13) по улице Красноармейская 21 по стартовой цене в 16,613 и 1,251 млн белорусских рублей. В случае, если покупатель не будет найдет, цена снизится на 15% и далее на 30%.

Это не первая попытка правительства продать здания в самом центре Минска на берегу Свислочи. Предыдущий аукцион должен был пройти до 31 декабря 2017 г. Корпуса 6 и 13 выставлялись по цене 22 582 000 и 1 487 000 белорусских рублей соответственно. 

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Тэги: завод им. Кирова аукцион

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