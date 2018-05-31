В России «черные списки» пассажиров хотят распространить на все виды транспорта

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Так называемые «черные списки» пассажиров постепенно следует распространить на все виды транспорта. С такой инициативой на форуме «Безопасность на транспорте» выступил заместитель главы Минтранса России Николай Захряпин, пишет «Коммерсант».

«Меры сдерживания, безусловно, дают желаемый результат, — отметил Захряпин — Это побуждает наших пассажиров все-таки задуматься о своем поведении».

4 июня в России вступит силу законопроект, согласно которому авиакомпаниями могут составлять «черные списки» пассажиров и отказывать попавшим в них в перевозке.

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Тэги: Россия пассажиры Персона: Николай Захряпин

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