В России «черные списки» пассажиров хотят распространить на все виды транспорта

Так называемые «черные списки» пассажиров постепенно следует распространить на все виды транспорта. С такой инициативой на форуме «Безопасность на транспорте» выступил заместитель главы Минтранса России Николай Захряпин, пишет «Коммерсант» .

«Меры сдерживания, безусловно, дают желаемый результат, — отметил Захряпин — Это побуждает наших пассажиров все-таки задуматься о своем поведении».

4 июня в России вступит силу законопроект, согласно которому авиакомпаниями могут составлять «черные списки» пассажиров и отказывать попавшим в них в перевозке.