Лукашенко рассказал о расходах на армию

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По словам верховного главнокомандующего Александра Лукашенко, белорусское государство в нынешних условиях продолжит финансировать свои вооруженные силы в том объеме, который необходим для обороны страны.

Фото пресс-службы президента

Лукашенко подчеркнул, что белорусское государство не собирается втягиваться с кем-то в гонку вооружений, а тем более «бряцать оружием».

Но в нынешней непростой военно-политической обстановке на свою безопасность будет выделять денег столько, сколько нужно.

Выступая на совещании об итогах проверки ВС, он напомнил, что в перевооружение армии уже вложены серьезные деньги, что позволило поставить в войска современную боевую технику, а также экипировку и средства управления, пишет БЕЛТА.

 

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Тэги: белорусская армия Вооруженные силы Персона: Александр Лукашенко

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