Лукашенко рассказал о расходах на армию

По словам верховного главнокомандующего Александра Лукашенко, белорусское государство в нынешних условиях продолжит финансировать свои вооруженные силы в том объеме, который необходим для обороны страны.

Фото пресс-службы президента

Лукашенко подчеркнул, что белорусское государство не собирается втягиваться с кем-то в гонку вооружений, а тем более «бряцать оружием».

Но в нынешней непростой военно-политической обстановке на свою безопасность будет выделять денег столько, сколько нужно.