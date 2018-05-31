Устали от жары? Вот вам заморозки

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В последние дни в Беларуси установилась жаркая погода. В частности, как ранее сообщалось, 30 мая в Минске был побит температурный рекорд, державшийся 101 год.

Фото pixabay.com

Рекорды были установлены в Витебске, Гродно и Могилеве. А теплее всего 30 мая было в Бресте.

Некоторые жители Беларуси уже начали жаловаться на жару.

И вот Белгидромет выступил с достаточно неожиданным сообщением. В ночь на 1 июня по северо-востоку страны в отдельных районах на почве ожидаются заморозки до 0, -2°С.

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Тэги: заморозки прогноз погоды

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