Лукашенко: люди в погонах, особенно командиры, должны быть образцом порядочности

Александр Лукашенко считает, что «все люди в погонах, особенно командиры, должны быть образцом порядочности и добросовестного исполнения служебных обязанностей». Об этом президент заявил 31 мая на совещании об итогах проверки Вооруженных сил.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Это касается как применения вверенных подразделений и вооружений, так и воспитания подчиненных», — отметил глава государства.

Александр Лукашенко акцентировал внимание, что именно офицерскому корпусу доверены судьбы молодых людей, из которых они за короткое время должны подготовить настоящих бойцов, защитников Родины.