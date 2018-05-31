Лукашенко: люди в погонах, особенно командиры, должны быть образцом порядочности

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Александр Лукашенко считает, что «все люди в погонах, особенно командиры, должны быть образцом порядочности и добросовестного исполнения служебных обязанностей». Об этом президент заявил 31 мая на совещании об итогах проверки Вооруженных сил.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Это касается как применения вверенных подразделений и вооружений, так и воспитания подчиненных», — отметил глава государства.

Лукашенко потребовал от Минобороны незамедлительно усилить идеологическую работу

Александр Лукашенко акцентировал внимание, что именно офицерскому корпусу доверены судьбы молодых людей, из которых они за короткое время должны подготовить настоящих бойцов, защитников Родины.

Президент обратил внимание, что в 2017 году зафиксирован значительный рост фактов неуставных взаимоотношений. «Хотел бы, чтобы мне доложили, с чем это связано. Это что, действительно такой всплеск безобразий по так называемой неуставщине, или должностные лица Минобороны и других компетентных госорганов повысили требовательность и начали все это учитывать?» — цитирует главу государства его пресс-служба.

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Тэги: армия Вооруженные силы дедовщина Персона: Александр Лукашенко

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  • Фигнёй страдают от безделия при таких зарплатах, вот и черти в головах заводятся. Нужно понизить до среднемедианной по республике, тогда будет голова занята где купить подешевле, где скидки.