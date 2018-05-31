Лукашенко: люди в погонах, особенно командиры, должны быть образцом порядочности
Александр Лукашенко считает, что «все люди в погонах, особенно командиры, должны быть образцом порядочности и добросовестного исполнения служебных обязанностей». Об этом президент заявил 31 мая на совещании об итогах проверки Вооруженных сил.
«Это касается как применения вверенных подразделений и вооружений, так и воспитания подчиненных», — отметил глава государства.
Александр Лукашенко акцентировал внимание, что именно офицерскому корпусу доверены судьбы молодых людей, из которых они за короткое время должны подготовить настоящих бойцов, защитников Родины.
Президент обратил внимание, что в 2017 году зафиксирован значительный рост фактов неуставных взаимоотношений. «Хотел бы, чтобы мне доложили, с чем это связано. Это что, действительно такой всплеск безобразий по так называемой неуставщине, или должностные лица Минобороны и других компетентных госорганов повысили требовательность и начали все это учитывать?» —
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