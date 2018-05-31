НГТРК покажет все матчи ЧМ-2018 по футболу в прямом эфире

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Национальная государственная телерадиокомпания покажет все матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет на полях России с 14 июня по 15 июля.

Игры будут транслироваться в основном на телеканале «Беларусь 5», но иногда будет задействован и «Беларусь 2».

Напомним, в Москве в Государственном кремлевском дворце 1 декабря 2017 года прошла церемония жеребьевки группового этапа ЧМ-2018.

Матчи планетарного первенства примут 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург, Саранск, Калининград, Нижний Новгород, Казань, Волгоград и Самара.

Откроется же чемпионат 14 июня поединком в «Лужниках», в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 НГТРК

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