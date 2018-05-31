Какие торговые организации Минска и в какие дни предложат скидки покупателям в июне

В июне ряд торговых организаций столицы проведут акции «Дни скидок», сообщает БЕЛТА со ссылкой на Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.

ОАО «ЦУМ Минск» предложит скидку 20% на непродовольственные товары 2, 7, 14, 16, 21, 23, 28 июня (на продовольственные товары при сумме покупки от 15 рублей — 5%). Для держателей дисконтных карт акция со снижением цен на 18% будет проходить по понедельникам.

ОАО «ГУМ» объявляет о скидках 20% на товары для детей 1 июня, а 7 и 28 июня цены будут снижены на 23% (акция «Щедрый день»), 14, 21 июня — на 20%. Для держателей дисконтных карт товары подешевеют 5, 6, 15, 16, 26, 27 июня на 25% в секциях непродовольственных товаров.

ТКУП «Универмаг Беларусь» проводит акцию по снижению цен на 8% на продовольственные товары при предъявлении пенсионного удостоверения каждый понедельник. Для держателей дисконтных карт весь месяц действует скидка 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (акция к юбилею универмага).

Торговый дом «На Немиге» проводит Дни скидок каждые вторник, среду, субботу. Цены снижены на 22% на непродовольственные товары, на 5% — на продовольственные товары (с 25 июня по 3 июля — 25% на непродовольственные, 10% на продовольственные товары). Для держателей дисконтных карт акция объявляется каждую пятницу (скидка 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.

«Кирмаш» приглашает за покупками по выгодным ценам каждую среду и пятницу (скидка 20% на непродовольственные товары). Для держателей дисконтных карт 4, 11, 25 июня цены на непродовольственные товары снижены на 25%.

Магазины торгового центра «Столица» предлагают скидки от 5% до 50% 9, 10 и 23, 24 июня.

ОАО «Трикотажторг» (ул.Платонова, 30/2) будет продавать товары со снижением цен на 15% 12 июня; товары отдельных производителей подешевеют на 20-50%.

ООО «Старт-Х» (ул.Долгобродская, 26) объявляет о скидках 15% каждую среду (кроме акционных и уценненных), а также предлагает с 1 по 30 июня купить холодильники «Атлант» дешевле на 15-20%, велосипеды, самокаты, коньки — на 15%. Скидочными днями для ТООО «Северянка» (ул.Ангарская, 38) станут каждый четверг и суббота (15% на отдельные группы товаров), для ООО «Вильнюс-1» (ул.Калиновского, 55) — среда (15% на отдельные группы товаров; с 1 по 30 июня — 15% на отдельные группы товаров).

ЗАО «Сандрик» (просп.Газеты «Правда», 40) проводит акцию каждый вторник (скидка 15% на отдельные группы товаров), ЗАО «1000 мелочей» (ул.Калинина, 1) — по четвергам (скидка 15%). ООО «Детский мир» (Логойский тракт, 25/1) снижает цены на 10% 13, 14, 21, 22, 27, 28 июня; до 60% — на отдельные группы товаров. ОДО «Вероника» (ул.Притыцкого, 38) предлагает скидки 20% каждый вторник, четверг и воскресенье; ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп.Независимости, 131/1) — скидки 20% каждую среду; ТЗАО «Богатырь» (ул.Притыцкого, 32) — скидки 15% каждую среду и четверг.

Для ООО «Торговый дом «Дюймовочка» (ул.Притыцкого, 40) скидочными днями определены суббота и воскресенье (скидки 20%), для ЗАО «Лянок» (просп.Независимости, 46) — среда и суббота (скидки 20%). ТЗАО «Пальмира» (ул.Шугаева, 3/1) весь июнь предлагает купить отдельные группы товаров со скидкой 15%. ЗАО «Сантехоборудование» (ул.Щербакова, 30) каждый четверг снижает цены на 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных и счетчиков газа «Гранд 1,6»), ЗАО «Универсам «Кунцевщина» (ул.Матусевича, 75) — 24 и 25 апреля на 15% на непродовольственные товары.