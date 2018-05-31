Первые соревнования на реконструированном стадионе «Динамо» пройдут 22 июня

В последний день весны на минском стадионе «Динамо» завершаются основные строительные работы. Первые соревнования на реконструированной арене пройдут 22 июня — международный легкоатлетический матч команд Беларуси, Украины, стран Балтии и балканских стран, говорится на странице стадиона в социальной сети ВКонтакте.

«Динамо» был закрыт на реконструкцию в 2012 году.

На арене установлены новые трибуны, мачты освещения, чаша факела, уложено современное синтетические легкоатлетическое покрытие, на котором можно устраивать соревнования высокого уровня. На разминочном стадионе и основной арене заменен газон, на котором будут проводиться футбольные матчи международного уровня.