Первые соревнования на реконструированном стадионе «Динамо» пройдут 22 июня
В последний день весны на минском стадионе «Динамо» завершаются основные строительные работы. Первые соревнования на реконструированной арене пройдут 22 июня — международный легкоатлетический матч команд Беларуси, Украины, стран Балтии и балканских стран, говорится на странице стадиона в социальной сети ВКонтакте.
«Динамо» был закрыт на реконструкцию в 2012 году.
На арене установлены новые трибуны, мачты освещения, чаша факела, уложено современное синтетические легкоатлетическое покрытие, на котором можно устраивать соревнования высокого уровня. На разминочном стадионе и основной арене заменен газон, на котором будут проводиться футбольные матчи международного уровня.
Вместимость после реконструкции составляет более 22,2 тыс. зрителей. Трибуны арены на 70-80% защищены козырьком, пишет
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