Госдолг Беларуси превысил 21 млрд долларов

По информации Министерства финансов, внешний государственный долг Беларуси уменьшился с начала 2018 года на 315,6 млн долларов, или на 1,9%, и по состоянию на 1 мая составил 16,4 млрд долларов.

Как отмечается, за первые четыре месяца 2018 года были привлечены внешние государственные займы на 990,5 млн долларов:

600 млн долларов — еврооблигации;

313,6 млн долларов — правительство и банки РФ;

42,3 млн долларов — МБРР;

33,1 млн долларов — банки КНР;

1,5 млн долларов — ЕБРР и Северный инвестиционный банк.

За этот же период на погашение внешнего госдолга было направлено 1 млрд 235,1 млн долларов:

800 млн долларов — еврооблигации;

179,3 млн долларов — банки КНР;

137,1 млн долларов — правительство РФ;

88,3 млн долларов — ЕФСР;

29,3 млн долларов — МБРР;

0,7 млн долларов — США;

0,4 млн долларов — ЕБРР и СИБ.

Внутренний госдолг на 1 мая составил 9,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 261,8 млн рублей, или на 2,9%.

За I квартал размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на 186,7 млн долларов. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на 126,9 млн долларов и 23,1 млн рублей.

В целом госдолг Беларуси на 1 мая составил 42,3 млрд рублей (более 21 млрд долларов) и увеличился по сравнению с началом года на 87,3 млн рублей, или на 0,2%.

Выступая 24 апреля с ежегодным посланием, Александр Лукашенко потребовал от правительства и Нацбанка в ближайшие годы перерасти долговую нагрузку и выйти в зону безопасности. Глава государства заявил, что власть должна оставить будущим поколениям «Беларусь без долгов».

В свою очередь руководитель Нацбанка Павел Каллаур сообщил, что до 75% внешнего государственного долга Беларусь планирует рефинансировать и лишь 25% — погасить за счет заработанных экономикой средств. Он отметил, что речь идет о 2018-м и последующих годах. «Во всяком случае, до конца текущей пятилетки», — добавил Каллаур.

«Рефинансирование — это общая международная практика, — сказал он. — Это один из инструментов обеспечения своих обязательств. Все страны им пользуются».

В 2018 году с учетом платежей по погашению и обслуживанию госдолга Беларусь должна вернуть кредиторам около 8 млрд рублей. Практически все долговые обязательства страны сформированы в иностранной валюте — валютные выплаты по госдолгу в 2018 году власти оценивают в 3,8 млрд долларов. Основные выплаты предстоят внешним кредиторам. В текущем году платежи по внешнему госдолгу составят около 3,1 млрд долларов.