Госдолг Беларуси превысил 21 млрд долларов
По информации Министерства финансов, внешний государственный долг Беларуси уменьшился с начала 2018 года на 315,6 млн долларов, или на 1,9%, и по состоянию на 1 мая составил 16,4 млрд долларов.
Как отмечается, за первые четыре месяца 2018 года были привлечены внешние государственные займы на 990,5 млн долларов:
- 600 млн долларов — еврооблигации;
- 313,6 млн долларов — правительство и банки РФ;
- 42,3 млн долларов — МБРР;
- 33,1 млн долларов — банки КНР;
- 1,5 млн долларов — ЕБРР и Северный инвестиционный банк.
За этот же период на погашение внешнего госдолга было направлено 1 млрд 235,1 млн долларов:
- 800 млн долларов — еврооблигации;
- 179,3 млн долларов — банки КНР;
- 137,1 млн долларов — правительство РФ;
- 88,3 млн долларов — ЕФСР;
- 29,3 млн долларов — МБРР;
- 0,7 млн долларов — США;
- 0,4 млн долларов — ЕБРР и СИБ.
Внутренний госдолг на 1 мая составил 9,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 261,8 млн рублей, или на 2,9%.
За I квартал размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на 186,7 млн долларов. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на 126,9 млн долларов и 23,1 млн рублей.
В целом госдолг Беларуси на 1 мая составил 42,3 млрд рублей (более 21 млрд долларов) и увеличился по сравнению с началом года на 87,3 млн рублей, или на 0,2%.
Выступая 24 апреля с ежегодным посланием, Александр Лукашенко потребовал от правительства и Нацбанка в ближайшие годы перерасти долговую нагрузку и выйти в зону безопасности. Глава государства заявил, что власть должна оставить будущим поколениям «Беларусь без долгов».
В свою очередь руководитель Нацбанка Павел Каллаур сообщил, что до 75% внешнего государственного долга Беларусь планирует рефинансировать и лишь 25% — погасить за счет заработанных экономикой средств. Он отметил, что речь идет о 2018-м и последующих годах. «Во всяком случае, до конца текущей пятилетки», — добавил Каллаур.
«Рефинансирование — это общая международная практика, — сказал он. — Это один из инструментов обеспечения своих обязательств. Все страны им пользуются».
В 2018 году с учетом платежей по погашению и обслуживанию госдолга Беларусь должна вернуть кредиторам около 8 млрд рублей. Практически все долговые обязательства страны сформированы в иностранной валюте — валютные выплаты по госдолгу в 2018 году власти оценивают в 3,8 млрд долларов. Основные выплаты предстоят внешним кредиторам. В текущем году платежи по внешнему госдолгу составят около 3,1 млрд долларов.
Обсудим?