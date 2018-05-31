В Беларуси вырастут цены на бензин

«Естественным процессом» назвал рост цен на автомобильное топливо при дорогой нефти руководитель государственного концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко.

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По словам топ-менеджера, в данный момент в Совете министров вырабатывается механизм изменения розничных цен на бензин и солярку, которые будут корреспондироваться со стоимостью «черного золота».

К какому решению придет правительство станет известно в ближайшее время.

О том, что такая работа идет 29 мая подтвердил вице-премьер Владимир Семашко, сообщивший, что ныне действующая практика повышения на одну копейку канет в Лету.

Чиновник заметил, что пока единому решению в правительстве не пришли: «Повышение [цен на топливо] неизбежно. Другое дело — его тактика. Есть разные мнения на этот счет. Пока окончательного решения нет».

В 2018 году бензин дорожал девять раз: 8 февраля — на 2 копейки, 10, 15, 24, 30 марта, 4, 14 апреля, 12 и 15 мая — на копейку. Дизтопливо дорожало восемь раз (в феврале—марте и мае синхронно с бензином) и дешевело — дважды (14 и 27 апреля — оба раза на копейку).

Ранее источник в нефтехимической отрасли сообщил, что в течение нескольких месяцев планируется повысить белорусские цены на автомобильное топливо до уровня цен на приграничных заправках в России. Предполагалось, что этот этап повышения внутренних цен на топливо продлится до мая, однако цены на бензин в России продолжают стремительно расти.