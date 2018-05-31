Гомельские таможенники отобрали у россиянки 600 старинных монет и изделий
Раритетный багаж задержали в пункте пропуска «Новая Гута» на границе с Украиной.
Гражданка России на Lexus LX570 следовала из Украины, передает
Предметы отправили на экспертизу в таможенную лабораторию. Там подтвердили ценность изъятого. Изделия из сплава золота и серебра, меди и железа были сделаны в III—IV веке, а монеты из сплава серебра отчеканены в XVI—XVIII веках.
По факту нарушения таможенного законодательства россиянку привлекли к административной ответственности.
Обсудим?