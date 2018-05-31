Гомельские таможенники отобрали у россиянки 600 старинных монет и изделий

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Раритетный багаж задержали в пункте пропуска «Новая Гута» на границе с Украиной.

Гражданка России на Lexus LX570 следовала из Украины, передает SB.by. Для проезда она выбрала «зеленый» коридор, который предполагает отсутствие товаров, подлежащих декларированию. В салоне и багажнике ее автомобиля обнаружили более 560 старинных монет и около 30 изделий, среди которых женские украшения, небольшие иконы, в том числе из драгоценных металлов.

Предметы отправили на экспертизу в таможенную лабораторию. Там подтвердили ценность изъятого. Изделия из сплава золота и серебра, меди и железа были сделаны в III—IV веке, а монеты из сплава серебра отчеканены в XVI—XVIII веках.

По факту нарушения таможенного законодательства россиянку привлекли к административной ответственности.

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Тэги: Беларусь-Украина белорусско-украинская граница Гомельская таможня Город: Гомель

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