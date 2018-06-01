В Беларуси становится больше детей

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В Беларуси в последние годы наблюдается рост численности детей. По данным Белстата, на начало 2018 года в стране проживало 1 млн 865 тыс. детей до 18 лет. По сравнению с началом 2010 года их численность увеличилась на 107 тыс. человек (на 6,1%).

Дети до 6 лет составляют 43,4% (809 тыс. человек) всего детского населения страны; дети от 7 до 14 лет — 42,2% (786 тыс.) и подростки с 15 до 17 лет — 14,4% (270 тыс.).

В 2017 году родилось 103 тыс. детей, из них 53 тыс. мальчиков и 50 тыс. девочек. Отмечается, что мальчиков ежегодно рождается больше. В прошлом году родилось 1.099 двоен, и 16 троен.

Кроме того, в прошлом году почти 40% детей родились в семьях вторыми, 20% — третьими и последующими. В 2010 году доля вторых родов составляла 36%, третьих и последующих — 11,6%.