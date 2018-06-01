Стратегия обращения с отработавшим ядерным топливом будет разработана в Беларуси

«Белорусская атомная электростанция» закажет разработку проекта Стратегии обращения с отработавшим ядерным топливом.

Единственным поставщиком услуги выступит государственное научное учреждение «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» Национальной академии наук Беларуси, говорится в постановлении правительства № 409 от 30 мая 2018 года.

Технико-экономическое исследование вариантов обращения с ОЯТ БелАЭС для белорусского научного учреждения разработает российское предприятие «Техснабэкспорт».

АО «Техснабэкспорт» — внешнеторговая компания российской госкорпорации «Росатом». Поставщик урановой продукции начальной стадии ядерного топливного цикла, производимой предприятиями госкорпорации. На внешнем рынке действует под торговой маркой TENEX.

Как сообщали Naviny.by, отработавшее ядерное топливо должно отправляться на переработку на специальное предприятие в Россию. Частичную перегрузку топлива на реакторе будут производить ежегодно. По плану будут заменяться 42 из всех 163 кассет реактора. В здании реактора есть бассейн выдержки отходов, куда ОЯТ поступят на хранение до 10 лет и там могут храниться все 163 кассеты.