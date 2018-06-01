Видеофакт. В Миорах произошел крупный пожар в здании ФОК

В пятницу, первого июня, в Миорах произошел крупный пожар в здании физкультурно-оздоровительного комплекса.

Как сообщили БелаПАН в Витебском областном управлении МЧС, сообщение о возгорании спасателям поступило около 09:30.

«Сейчас задействовано восемь пожарно-спасательных машин, работает около 30 человек. О локализации пожара информации пока не поступало», — уточнили в управлении.

В результате пожара никто не пострадал, люди из здания были эвакуированы.

В здании ФОК находятся сауна и баня, тренажерный и гимнастический залы, залы бильярда и настольного тенниса, а также бассейн. Комплекс работает более восьми лет.

Как сообщалось ранее, крупный пожар произошел 31 мая в Гродно по улице Лидской. Борьбу с огнем на территории бывшей воинской части вели 13 подразделений МЧС.