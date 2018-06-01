«Соглашение о взаимном признании виз с Россией не отложено на дальнюю полку»

/ Политика
Просмотров: 122 Комментариев: 0

Беларусь продолжит переговоры с Россией по соглашению о взаимном признании виз.

«Соглашение не отложено на дальнюю полку, работа над ним по-прежнему идет», — рассказал журналистам начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, передает БелТА.

Переговоры будут продолжены в сентябре. Договоренность об этом была достигнута на встрече глав МИДов двух стран 29 мая в Минске. 

Напомним, Беларусь и Россия 29 мая в Минске подписали соглашение о так называемом «спортивном» безвизовом режиме. На время проведения в России чемпионата мира по футболу для иностранных болельщиков будет действовать безвизовый режим на территории Беларуси с 4 июня по 25 июля. Российская сторона в 2019 году предоставит безвиз для проезда и пребывания на своей территории иностранным болельщикам, которые будут направляться в Минск на II Европейские игры.

«Посмотрим механизм взаимодействия правоохранительных и информационных ресурсов», - добавил Алексей Бегун.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: Беларусь-Россия единая виза Персона: Алексей Бегун

Другие материалы на эту тему:

Лавров в Минске. К нам приехал кремлевский ревизор?

Лавров в Минске. К нам приехал кремлевский ревизор?

Минск торгуется за статус западного форпоста России

Минск торгуется за статус западного форпоста России

Новый состав правительства России. В Беларуси ждут окончания продуктовых войн

Новый состав правительства России. В Беларуси ждут окончания продуктовых войн

«Самый влиятельный среди белорусов политик носит фамилию Путин»

«Самый влиятельный среди белорусов политик носит фамилию Путин»

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте