«Соглашение о взаимном признании виз с Россией не отложено на дальнюю полку»

Беларусь продолжит переговоры с Россией по соглашению о взаимном признании виз.

«Соглашение не отложено на дальнюю полку, работа над ним по-прежнему идет», — рассказал журналистам начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, передает БелТА .

Переговоры будут продолжены в сентябре. Договоренность об этом была достигнута на встрече глав МИДов двух стран 29 мая в Минске.

Напомним, Беларусь и Россия 29 мая в Минске подписали соглашение о так называемом «спортивном» безвизовом режиме. На время проведения в России чемпионата мира по футболу для иностранных болельщиков будет действовать безвизовый режим на территории Беларуси с 4 июня по 25 июля. Российская сторона в 2019 году предоставит безвиз для проезда и пребывания на своей территории иностранным болельщикам, которые будут направляться в Минск на II Европейские игры.

«Посмотрим механизм взаимодействия правоохранительных и информационных ресурсов», - добавил Алексей Бегун.