Лукашенко предложил не сокращать погранвойска

Численность погранвойск сохранят за счет оптимизации армейских вооруженных структур.

Фото: president.gov.by

Об этом Александр Лукашенко заявил 1 июня во время рабочей поездки в Брестскую область, где он посещает пограничную заставу «Дивин» Пинского пограничного отряда.

«Может быть, нам не надо стремиться уж слишком сокращаться в погранвойсках. Все-таки они тут постоянно в боевой готовности. И обучение дай бог. И для будущего они все-таки людям дают больше навыков, хотя бы для обычных мотострелков. Может быть, нам где-то армии подсократиться на 2-3 тыс., оставив им эту численность. Пусть они будут на каждой заставе по 5-10 человек», - сказал президент, передает пресс-служба главы государства.

В августе прошлого года пограничная застава «Дивин» на белорусско-украинском направлении была модернизирована. Местом дислокации нового подразделения Пинского погранотряда стал агрогородок Дивин Кобринского района Брестской области.

Пограничная застава охраняет сухопутный участок государственной границы с Украиной, протяженностью более 23 км. Он расположен на территории Дивинского и Повитьевского сельских исполкомов. Здесь находятся 7 населенных пунктов (Дивин, Липово, Леликово, Оса, Ореховский, Клетыще, Повитье), в которых проживает более 7 тыс. жителей.