Лукашенко задумался о сокращении белорусской армии

Александр Лукашенко задумался о сокращении численности белорусских военнослужащих. Такую мысль он высказал сегодня при посещении погранзаставы «Дивин» (Кобринский район).

Фото пресс-службы президента

В то же время верховный главнокомандующий отметил, что погранвойска сокращение не должно коснутся.

«Может быть, нам не надо стремиться уж слишком сокращаться в погранвойсках. Все-таки они тут постоянно в боевой готовности. И обучение дай бог. И для будущего они все-таки людям дают больше навыков, хотя бы для обычных мотострелков. Может быть, нам где-то армии подсократиться на 2-3 тыс., оставив им (пограничникам) эту численность. Пусть они будут на каждой заставе по 5-10 человек», — подчеркнул глава государства, который в свое время (как и его старшие сыновья) служил на границе.