Лукашенко: хочет Россия закрыть границу — мы дадим адекватный ответ

Белорусская сторона не считает, что необходимо вводить контроль на границе Беларуси и России, но если партнеры пойдут на такой шаг — Минск примет адекватные ответные меры.

Фото с сайта рress-centr.com

Как отметил сегодня Александр Лукашенко, посещая погранзаставу «Дивин» (Кобринский район), затронул тему восточного направления. По его словам, россияне «сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе». Он предложил коллегам из РФ определиться, а потом уже белорусская сторона ответит.

Если же россияне хотят закрыть границу, то и белорусы тогда введут контроль на своей стороне.

Глава государства считает, что границы — «это пережиток прошлого, они пользы мало дают для общения людей, тем более между русскими и белорусами».

«Мы знаем, где они навыводили свои войска, создали комендатуры и прочую инфрастуктуру», — отметил глава государства.

Данная тема, пообещал он, будет подниматься на предстоящем в июне заседании Высшего госсовета Союзного государства: «Не пограничники же этот вопрос решают… Мы сейчас в процессе определения нашего совместного поведения на белорусско-российской границе. И торопиться нам здесь не надо».