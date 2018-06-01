Лукашенко рассказал о льготах для семей с детьми

В ходе сегодняшнего общения с пограничниками, Александр Лукашенко подчеркнул, что государство продолжит поддерживать семьи с детьми.

Фото пресс-службы президента

В частности, на данном этапе не стоит вопрос сокращения отпуска по уходу за ребенком до трех лет, так как пока государство может себе это позволить.

Он считает, что «надо предоставлять большие льготы, когда рождается третий ребенок. Очень большие. Квартира... Четвертый — еще больше льготы. Пятый — беспрецедентная льгота. Я потихоньку это уже начинаю делать».