В ближайшие годы планируется практически полностью информатизировать систему образования Беларуси

До конца 2020 года планируется информатизировать систему образования страны как минимум на 80%. Об этом 1 июня на пресс-конференции в Минске рассказал директор главного информационно-аналитического центра Министерства образования Павел Лис.

По его словам, в стране в разной степени информатизована четверть учреждений образования. В ближайший год планируется достичь уровня 40-45%.