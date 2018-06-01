В ближайшие годы планируется практически полностью информатизировать систему образования Беларуси
До конца 2020 года планируется информатизировать систему образования страны как минимум на 80%. Об этом 1 июня на пресс-конференции в Минске рассказал директор главного информационно-аналитического центра Министерства образования Павел Лис.
По его словам, в стране в разной степени информатизована четверть учреждений образования. В ближайший год планируется достичь уровня 40-45%.
Информатизация ведется во всех регионах. «У кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Есть сельские школы, проявившие инициативу, и там есть энтузиасты, которые доводят эту трансформацию до уровня не хуже столичного. Естественно, что Минск со своим доступом к инфраструктуре имеет особый опыт и движется впереди, но нам в этом плане помогает Институт развития образования. Активно работаем с управлениями образования на местах. Области заинтересованы быть первыми, перенимают друг у друга и у Минска опыт. Мы организовываем с ними различные курсы, семинары, в том числе дистанционные с живыми трансляциями. Привлекаем иностранных специалистов, своих готовим», — цитирует Лиса агентство
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