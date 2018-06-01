Беларусь задолжала РФ по госкредитам 6,3 млрд долларов и около 60 млрд российских рублей

На середину мая 2018 года задолженность Беларуси по государственным кредитам, предоставленным Российской Федерацией, составила 6,3 млрд долларов и около 60 млрд российских рублей. Просроченных обязательств у Беларуси нет, говорится в материалах российского правительства ко встрече премьер-министров двух стран Дмитрия Медведева и Андрея Кобякова.

Главы правительств 1 июня в Душанбе приняли участие в заседании совета руководителей кабинетов министров СНГ, а также обсудили двусторонние отношения и перспективы развития взаимодействия.

В материалах ко встрече Медведева и Кобякова, по информации ТАСС , отмечается, что Москва предоставляет Минску масштабную финансовую помощь для поддержки экономики и стабилизации социально-экономического положения Беларуси в условиях поэтапного перехода на рыночные принципы в двустороннем торговом сотрудничестве. Сейчас действуют девять межправительственных соглашений по предоставлению Беларуси российских государственных кредитов: одного экспортного (на строительство АЭС) и восьми финансовых.

Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом является строительство Белорусской АЭС, соответствующий контракт был подписан в 2012 году. Ввод первого блока в эксплуатацию запланирован на декабрь 2019, второго — на 2020 год. Специалисты отмечают, что работы идут по графику. На сооружение АЭС Россия выделила Беларуси кредит в 10 млрд долларов (90% стоимости контракта), оставшиеся 10% были дополнительно прокредитованы «Внешэкономбанком» по просьбе белорусской стороны.

Кроме того, в 2016 году совет Евразийского фонда стабилизации и развития решил предоставить кредит Беларуси на 2 млрд долларов на финансирование программ макроэкономической стабильности. Предоставление кредита предусматривает выделение семи траншей в 2016—2018 годах. На данный момент выданы пять траншей на 1,6 млрд долларов.

Как сообщал БелаПАН, для получения оставшихся двух траншей власти должны реализовать комплекс мер в области макроэкономической политики. Ранее Министерство финансов рассчитывало получить последние транши евразийского кредита в первом квартале 2018 года. Сейчас Минфин рассчитывает получить шестой транш в размере 200 млн долларов до конца второго квартала. В настоящее время решаются последние технические вопросы с фондом.

Последний государственный кредит Российской Федерации на 700 млн долларов США в эквиваленте Беларусь получила в сентябре. Кредит предоставлен в российских рублях и предназначен для рефинансирования обязательств Беларуси перед Россией по ранее полученному межгосударственному займу.