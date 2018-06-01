Сельчанин разбил автомобиль и сбежал, оставив четырехлетнего сына

ДТП произошло в городском поселке Ивенец Воложинского района.

В аварию попал 28-летний местный житель. Он не справился с управлением на закруглении дороги: автомобиль Kia Sephi врезался в дерево, сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома.

В машине находился четырехлетний сын водителя, который сидел на переднем сидении не в детском кресле и не был пристегнут ремнем безопасности. Ребенок получил телесные повреждения. Его забрали родственники.

Водителя задержали по месту проживания. Медицинское освидетельствование установило, что он был нетрезв (1,66 промилле). По его словам, он выпил после аварии. Эта версия проверяется.