В Кривом Роге на глазах у прохожих похитили и убили молодого человека

Парня затолкали в микроавтобус, где прозвучало два выстрела. Тело выбросили из машины на ходу.

Очевидцы рассказали, что 1 июня между группой мужчин возникла ссора, после которой несколько человек схватили молодого человека и затолкали в Mercedes Benz Sprinter, сообщает местное издание 1kr.ua .

С места происшествия мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Он скончался в больнице.

Сотрудники полиции объявили оперативный план «Перехват».

Кривой Рог — город областного значения в Днепропетровской области Украины. Это один из самых длинных городов Европы — расстояние от крайней северной точки до южной равняется 67 км по прямой. В нем живут более 600 тысяч человек.