Салат-убийца: в США пять человек умерли от кишечной палочки

Американские власти бьют тревогу: от эпидемии кишечной палочки погибли пять жителей штатов Арканзас, Калифорния, Миннесота и Нью-Йорк.

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Всего, по данным официальных органов, инфекция коснулась 197 пациентов из 35 штатов, которые обратились к медикам после употребления зараженного палочкой салата или контакта с людьми, которые заразились ранее. Из этого количества людей 89 были госпитализированы.

По мнению специалистов, вспышка произошла из-за салата, выращенного в Аризоне, пишет «ГА» .

Салат-латук - овощная культура. В основном используется как витаминная зелень. В пищу используют листья, кочан, утолщённый стебель. Листья и кочаны съедобны в свежем виде до образования растением стебля, потом они становятся горьковатыми.