Минское «Динамо» и «Шахтер» одержали победы

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Двумя матчами начался в пятницу 10-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Фото pixabay.com

Столичное «Динамо» на своем поле взяло верх над «Минском» – 1:0. Викторию «бело-голубым» принес точный удар Быкова на 89-й минуте.

Также один мяч был забит в Гродно, где «Неман» принимал «Шахтер». Здесь победили гости. 3 очка «горнякам» принес удар Шибуна (35-я).

Сегодня пройдут еще четыре матча:

  • «Торпедо» (Мн) – «Динамо» (Бр) (начало в 14:45);
  • «Днепр» – «Витебск» (16:45);
  • «Гомель» – «Луч» (18:45);
  • «Городея» – БАТЭ.

Тур завершится в воскресенье:

  • «Ислочь» – «Смолевичи» (16:00);
  • «Торпедо-БелАЗ» – «Слуцк» (18:00).

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Тэги: футбол-Беларусь

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