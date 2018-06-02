Минское «Динамо» и «Шахтер» одержали победы
Двумя матчами начался в пятницу 10-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
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Столичное «Динамо» на своем поле взяло верх над «Минском» – 1:0. Викторию «бело-голубым» принес точный удар Быкова на 89-й минуте.
Также один мяч был забит в Гродно, где «Неман» принимал «Шахтер». Здесь победили гости. 3 очка «горнякам» принес удар Шибуна (35-я).
Сегодня пройдут еще четыре матча:
- «Торпедо» (Мн) – «Динамо» (Бр) (начало в 14:45);
- «Днепр» – «Витебск» (16:45);
- «Гомель» – «Луч» (18:45);
- «Городея» – БАТЭ.
Тур завершится в воскресенье:
- «Ислочь» – «Смолевичи» (16:00);
- «Торпедо-БелАЗ» – «Слуцк» (18:00).
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