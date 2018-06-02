Минское «Динамо» и «Шахтер» одержали победы

Двумя матчами начался в пятницу 10-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

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Столичное «Динамо» на своем поле взяло верх над «Минском» – 1:0. Викторию «бело-голубым» принес точный удар Быкова на 89-й минуте.

Также один мяч был забит в Гродно, где «Неман» принимал «Шахтер». Здесь победили гости. 3 очка «горнякам» принес удар Шибуна (35-я).

Сегодня пройдут еще четыре матча:

«Торпедо» (Мн) – «Динамо» (Бр) (начало в 14:45);

«Днепр» – «Витебск» (16:45);

«Гомель» – «Луч» (18:45);

«Городея» – БАТЭ.

Тур завершится в воскресенье: