Лукашенко: боеготовность пограничных войск нужно поддерживать на должном уровне
Президент Беларуси продолжает поездку по Брестской области, где знакомится с деятельность пограничной службы. 1 июня глава государства побывал в Кобринском районе на заставе «Дивин», а в субботу выступил на торжественном построении личного состава Брестской пограничной группы и курсантов Института пограничной службы.
Сегодня белорусские пограничники фактически стоят на страже не только национальных интересов своей страны, но и региональной, а также международной безопасности, заявил Александр Лукашенко.
Он отметил, что Беларусь является надежным партнером в предупреждении и пресечении трансграничной преступности, нелегального бизнеса и других негативных процессов.
«Нашим военнослужащим удалось значительно снизить наплыв нелегальных мигрантов в государства Евросоюза. Систематически на границе выявляются лица, находящиеся в международном розыске. Совместно с другими правоохранительными органами регулярно вскрываются каналы наркотрафика», — отметил Лукашенко.
Он обратил внимаени, что сегодня в мире по-прежнему тревожно и непредсказуемо, военное противоборство происходит практически на всех континентах. Нагнетается силовое противостояние, в том числе непосредственно у рубежей Беларуси.
«Причем вы, как никто другой, знаете, что вооруженные столкновения начинаются именно на границе. Непростая международная обстановка и опасность террористических актов заставляют непрерывно поддерживать высокий уровень боевой готовности пограничных органов», — сказал глава государства.
«Вы — носители славных боевых традиций, и должны всегда помнить об этом. Вам не надо говорить, что порох надо держать сухим. Вы его каждый день, каждый час, сутками держите сухим. Именно пограничные войска — одни из немногих, а может быть, и единственные, которые постоянно находятся в полной боевой готовности. Эту готовность необходимо поддерживать на должном уровне и всесторонне повышать свое мастерство», — подчеркнул Лукашенко, сообщает
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