Лукашенко: боеготовность пограничных войск нужно поддерживать на должном уровне

Президент Беларуси продолжает поездку по Брестской области, где знакомится с деятельность пограничной службы. 1 июня глава государства побывал в Кобринском районе на заставе «Дивин», а в субботу выступил на торжественном построении личного состава Брестской пограничной группы и курсантов Института пограничной службы.

Сегодня белорусские пограничники фактически стоят на страже не только национальных интересов своей страны, но и региональной, а также международной безопасности, заявил Александр Лукашенко.

Он отметил, что Беларусь является надежным партнером в предупреждении и пресечении трансграничной преступности, нелегального бизнеса и других негативных процессов.

«Нашим военнослужащим удалось значительно снизить наплыв нелегальных мигрантов в государства Евросоюза. Систематически на границе выявляются лица, находящиеся в международном розыске. Совместно с другими правоохранительными органами регулярно вскрываются каналы наркотрафика», — отметил Лукашенко.

Он обратил внимаени, что сегодня в мире по-прежнему тревожно и непредсказуемо, военное противоборство происходит практически на всех континентах. Нагнетается силовое противостояние, в том числе непосредственно у рубежей Беларуси.

«Причем вы, как никто другой, знаете, что вооруженные столкновения начинаются именно на границе. Непростая международная обстановка и опасность террористических актов заставляют непрерывно поддерживать высокий уровень боевой готовности пограничных органов», — сказал глава государства.