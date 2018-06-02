Лукашенко рассказал, за что задержали его помощника Ровнейко

Как самый настоящий бандит вел себя помощник президента — инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко. О причинах задержания высокопоставленного чиновника 2 июня журналистам в Бресте рассказал Александр Лукашенко.

По словам главы государства, Ровнейко попал в поле зрения более полутора лет назад.

«Скажу откровенно, тут как раз прежде всего сработали декларации о доходах. Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что Ровнейко, общаясь с бизнесменами, вел себя «как барчук».

«Некоторые бизнесмены связаны с чиновниками, так чиновник что-то им делает. А этот, допустим, чтобы в Гродненской области табаком торговали, говорит: «Вы мне платите за это». Вел себя как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило», — цитирует президента БЕЛТА .

О задержании Сергея Ровнейко Комитет государственной безопасности сообщил 30 мая. Помощник президента был задержан с поличным при получении взятки в размере 200 тысяч долларов. Санкцию на проведение оперативных мероприятий в отношении чиновника дал глава государства.

Сергей Ровнейко находится в СИЗО КГБ.

«200 тысяч долларов. Даже бизнесмены удивляются. Это уже наглец высшей степени», — отметил Лукашенко.