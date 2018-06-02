Лукашенко: кому-то в России неймется приватизировать Победу

С резкой критикой попыток отдельных стран приватизировать Победу в Великой Отечественной войне вновь выступил президент Беларуси.

«В последнее время я отслеживаю эту тенденцию, наблюдаю. Появляется все больше информации именно на эту тему. Кому-то неймется, что удивительно — в России, приватизировать эту Победу. Как будто не было на войне других — белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен... Весь Советский Союз воевал. Погибли даже не сотни и не тысячи, а сотни тысяч. Мы каждого третьего искалечили и потеряли. Вся Беларусь — это памятник. Тысячи сожженных деревень, ни в чем не повинных людей, стариков, детей», — сказал Александр Лукашенко 2 июня в Бресте, отвечая на вопросы журналистов, сообщает БЕЛТА .

На эту же тему президент Беларуси говорил и 9 мая на площади Победы в Минске после церемонии возложения венков.

«Мы, белорусы, всегда боролись за недопущение искажения истории, особенно истории Великой Отечественной войны. Мы боролись против подобного рода шарлатнов и не думали, что нам придется бороться и с другой бедой — приватизацией нашей Победы», — сказал тогда Лукашенко.

«Нам делить Победу — это лить воду на мельницу наших соперников и противников. Они рады, что мы начали эту дележку. И вы знаете, откуда эта дележка пошла. Поэтому я крайне негативно воспринимаю подобные заявления, что кто-то эту Победу завоевал в одиночку», — подчеркнул Лукашенко 2 июня в Бресте.

Он отметил, что начали уже цепляться и к проводимым в Беларуси праздникам и традициям.

«Я просто хочу сказать об этом, а в России и других странах пусть люди судят: акция «Беларусь помнит» — я даже не могу сказать, что я, первый президент, инициировал эту акцию. У нас в Советском Союзе были эти шествия. Правда, мы назвали это ярко и четко — «Беларусь помнит». В советские времена тысячи ветеранов шли к памятнику, как мы сегодня с портретами погибших, с нашими символами (была символика — красный флаг с серпом и молотом). Все под ним шли, и я это помню, чтобы почтить память», — сказал глава государства.

По его словам, во время «националистического угара» в Беларуси вначале 90-х все это было забыто, однако когда он стал президентом, то по просьбе ветеранов восстановил практику проведения шествий и акций и сам регулярно принимал в них участие, когда люди в том числе шли с портретами погибших, национальными красно-зелеными флагами и ленточками.

«Тогда еще и «Бессмертного полка» не было. Он появился позже. Так нам что сейчас, перечеркнуть нашу традицию, выбросить наши красно-зеленые ленточки и бежать за кем-то?» — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что смысл и цель обеих акций одинаковые — почтить память погибших. «Чего здесь страдать? Прежде надо разобраться, но я не думаю, что они не разбираются. В этом причина другая — все отмести, вот мы — герои, победители. Так нельзя. Победил советский народ! И приватизации быть не должно», — заявил официальный белорусский лидер.

Лукашенко также ответил на упреки в том, что в Беларуси якобы есть свой день Победы — 3 июля вместо 9 мая.

В Беларуси на День Победы в юбилейные даты принято проводить военные парады, в остальные годы парад проводится 3 июля — в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, что символизирует и освобождение Беларуси в целом, отметил Лукашенко.

От также подчеркнул, что всегда при проведении официальных праздничных мероприятий на 9 Мая старается учитывать желание ветеранов, других граждан иметь возможность увидеть и трансляцию парада на Красной площади в Москве, чтобы время их проведения не совпадало.

«Так за что вы нас упрекаете — за то, что мы всей страной смотрим на Красной площади парад? Недоумки. Не знают ситуации или не интересуются. Но, мне кажется, нарочно это делают. Это все под предлогом приватизировать Победу. Нельзя этого делать. Это объединяющая Победа», — заявил Лукашенко.