В Гомеле «заминировали» железнодорожный вокзал

Сообщение о минировании железнодорожного вокзала поступило в гомельскую милицию утром 2 июня. В связи с угрозой взрыва было эвакуировано более 230 человек.

Звонок от неизвестного поступил на линию 102 в 07:41, сообщает УВД Гомельского облисполкома. Мужчина сообщил, что железнодорожный вокзал заминирован.

Сотрудниками милиции оперативно из зданий вокзала были эвакуированы 234 человека. Наряды Гомельского ОВД на транспорте обследовали территорию вокзала и взрывных устройств не обнаружили.

Звонившим оказался неработающий житель Гомеля 1979 года рождения. Мотивы его поступка устанавливаются.