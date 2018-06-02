В Бресте двое пьяных бегали с топорами по улице и угрожали прохожим
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Два местных жителя, которые угрожали прохожим топорами, задержаны в Бресте. Инцидент имел место 1 июня.
На спецлинию 102 позвонил гражданин. Он рассказал, что двое парней с топорами угрожают прохожим. На место происшествия был направлен ближайший наряд милиции.
Во дворе дома на бульваре Космонавтов сотрудники департамента охраны МВД по приметам задержали двух молодых людей. У них изъяты два топора.
Задержанные — брестчане 1992 и 1990 годов рождения. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.
Один из них успел причинить топором телесные повреждения местному жителю. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение и после оказания помощи отпущен домой, сообщает
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