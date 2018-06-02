В Бресте двое пьяных бегали с топорами по улице и угрожали прохожим

Два местных жителя, которые угрожали прохожим топорами, задержаны в Бресте. Инцидент имел место 1 июня.

На спецлинию 102 позвонил гражданин. Он рассказал, что двое парней с топорами угрожают прохожим. На место происшествия был направлен ближайший наряд милиции.

Во дворе дома на бульваре Космонавтов сотрудники департамента охраны МВД по приметам задержали двух молодых людей. У них изъяты два топора.

Задержанные — брестчане 1992 и 1990 годов рождения. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.