В Бресте двое пьяных бегали с топорами по улице и угрожали прохожим

/ Происшествия
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Два местных жителя, которые угрожали прохожим топорами, задержаны в Бресте. Инцидент имел место 1 июня.

На спецлинию 102 позвонил гражданин. Он рассказал, что двое парней с топорами угрожают прохожим. На место происшествия был направлен ближайший наряд милиции.

Во дворе дома на бульваре Космонавтов сотрудники департамента охраны МВД по приметам задержали двух молодых людей. У них изъяты два топора.

Задержанные — брестчане 1992 и 1990 годов рождения. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Один из них успел причинить топором телесные повреждения местному жителю. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение и после оказания помощи отпущен домой, сообщает БелаПАН.

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Тэги: топор хулиганство Город: Брест

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  • сколько психопадов гуляет!А нормальных сколько упрятали в психушки?Чуть что недоволен значит опасен для общества!Потому как дураки у власти!