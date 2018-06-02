Скульптуры героев фильма «Белые росы» установили в Гродно

/ Культура
Просмотров: 121 Комментариев: 0

В Гродно на месте, где проходили съемки популярного фильма «Белые росы», установлены деревянные фигуры трех героев этой картины, сообщает телеканал «Беларусь 1».

Автор композиции отразил в скульптуре эпизод, когда дед Федос и его сосед Тимофей тещиной настойкой замачивали продажу коровы. Рядом с ними и пес Валет, который «просто напился и заснул».

«Белые росы» режиссера Игоря Добролюбова снимались в 1983 году в двух микрорайонах Гродно — Переселка и Девятовка. В последнем еще сохранился частный сектор.

 

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Тэги: Белые росы скульптура Персона: Игорь Добролюбов Город: Гродно

Другие материалы на эту тему:

Автор скульптуры на улице Октябрьской: вагина выглядит не так

Автор скульптуры на улице Октябрьской: вагина выглядит не так

Сальвадор Дали и Пабло Пикассо — впервые в Минске в подлинниках

Сальвадор Дали и Пабло Пикассо — впервые в Минске в подлинниках

В Гомеле показали драники, корону и Эйфелеву башню из шоколада

В Гомеле показали драники, корону и Эйфелеву башню из шоколада

«Конь и его рыцарь»: в Минске открылась выставка Сергея Бондаренко

«Конь и его рыцарь»: в Минске открылась выставка Сергея Бондаренко

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте