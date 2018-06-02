Скульптуры героев фильма «Белые росы» установили в Гродно
В Гродно на месте, где проходили съемки популярного фильма «Белые росы», установлены деревянные фигуры трех героев этой картины, сообщает телеканал
Автор композиции отразил в скульптуре эпизод, когда дед Федос и его сосед Тимофей тещиной настойкой замачивали продажу коровы. Рядом с ними и пес Валет, который «просто напился и заснул».
«Белые росы» режиссера Игоря Добролюбова снимались в 1983 году в двух микрорайонах Гродно — Переселка и Девятовка. В последнем еще сохранился частный сектор.
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