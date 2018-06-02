На Дне Швеции в Минске выступил Джей-Джей Йохансон

2 июня в центре Минска на площади Свободы выступил известный шведский музыкант Джей-Джей Йохансон (Jay-Jay Johanson).

Бесплатный концерт организовали интернет-ресурс Sweden.ru , который администрируется шведским государственным ведомством «Шведский институт», и шведское посольство в Беларуси в рамках Национального дня Швеции в нашей стране.

Свою карьеру музыкант начал в 1996 году и до сих пор активно гастролирует. Как рассказали Naviny.by организаторы, Джей-Джей Йохансон прилетел в Минск буквально на несколько часов, чтобы выступить перед минчанами. Это его третий концерт в Минске.

Сегодня вечером выступления шведских звезд продолжатся. Зрители смогут увидеть хедлайнера праздника Йенни Берггрен — экс-солистку одной из самых популярных групп 90-х Ace of Base. Начало концерта запланировано на 20:30, а продлится он до 23:00.