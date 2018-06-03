В Минском районе упал летательный аппарат

Очередной летательный аппарат упал в Беларуси. Новый инцидент произошел накануне вечером вблизи деревни Лошаны (Минский район).

Фото МЧС

Очевидцы позвонили в МЧС и сообщили, о ЧП. Прибывшие на место вызова спасатели обнаружили упавший паратрайк и пострадавшего пилота.

Сотрудники МЧС оказали мужчине первую помощь и передали бригаде «скорой помощи» - медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

По предварительной информации во время полета могла оборваться стропа и аппарат упал в лесу.

Последний подобный инцидент произошел 11 января. Погиб 36-летний ИП из Полоцка. Мужчина с целью покупки двухместного мотодельтаплана приехал на недействующую воздушно-посадочную полосу, расположенную вблизи деревни Кублищено (Ушачский район) для проверки технических характеристик планера.

Во время испытания, он совершил взлет на высоту около 50 метров, пролетел около 1 км и упал на поле между деревнями Лутово и Кублищено.