В Куропатах проходит акция по случаю 30-летия открытия народного мемориала

Консервативно-христианская партии — БНФ 3 июня проводит в урочище Куропаты митинг-реквием «День памяти о геноциде», посвященный 30-летию открытия мемориального комплекса на месте массовых захоронений жертв сталинских репрессий.

Юрий Беленький выступает перед участниками акции. Фото: скриншот с видео Радыё Свабода

В акции, которая продлится до 16 часов, участвует более 50 человек. Они держат бело-красно-белые флаги. На входе в урочище установлены стенды, на которых размещена информация об акциях, которые проходили на этом месте последние 30 лет.

За акцией наблюдают сотрудники милиции, в том числе люди в штатском.

С 31 мая общественные активисты и политики проводят акции протеста против открытия развлекательного центра с рестораном «Поедем поедим».

КХП-БНФ получила разрешение на проведение акции 29 мая от Миноблисполкома. Заместитель председателя КХП-БНФ Юрий Беленький отметил в комментарии БелаПАН , что Беларусь «понесла огромные потери во времена коммунистической российской империи и особенно в период массовых расстрелов людей российским НКВД в 1937—1941 годах. Мы зажжем свечи, возложим цветы на могилах жертв нашего народа».

4 июня оргкомитет в защиту Куропат планирует собраться, чтобы обсудить дальнейшие действия в зависимости от развития ситуации.