В Куропатах проходит акция по случаю 30-летия открытия народного мемориала
Консервативно-христианская партии — БНФ 3 июня проводит в урочище Куропаты митинг-реквием «День памяти о геноциде», посвященный 30-летию открытия мемориального комплекса на месте массовых захоронений жертв сталинских репрессий.
В акции, которая продлится до 16 часов, участвует более 50 человек. Они держат бело-красно-белые флаги. На входе в урочище установлены стенды, на которых размещена информация об акциях, которые проходили на этом месте последние 30 лет.
За акцией наблюдают сотрудники милиции, в том числе люди в штатском.
С 31 мая общественные активисты и политики проводят акции протеста против открытия развлекательного центра с рестораном «Поедем поедим».
КХП-БНФ получила разрешение на проведение акции 29 мая от Миноблисполкома. Заместитель председателя КХП-БНФ Юрий Беленький отметил в комментарии
4 июня оргкомитет в защиту Куропат планирует собраться, чтобы обсудить дальнейшие действия в зависимости от развития ситуации.
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