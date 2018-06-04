77 кафе и ресторанов Минска участвуют в Неделе белорусской кухни

С 11 по 17 июня пройдет семнадцатая Неделя белорусской кухни.

В мероприятии примут участие 77 кафе и ресторанов Минска, которые предложат 5 блюд национальной кухни, сообщает Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.

Утверждены не только перечень, рецептуры но и цены блюд. В каждом из 77 кафе посетители получат: