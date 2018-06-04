77 кафе и ресторанов Минска участвуют в Неделе белорусской кухни
С 11 по 17 июня пройдет семнадцатая Неделя белорусской кухни.
В мероприятии примут участие 77 кафе и ресторанов Минска, которые предложат 5 блюд национальной кухни, сообщает Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.
Утверждены не только перечень, рецептуры но и цены блюд. В каждом из 77 кафе посетители получат:
- летний овощной салат с домашним творогом 220/5 – 3 руб. 50 коп.;
- холодник на кефире с печеным картофелем 250/140/2 – 2 руб. 50 коп.;
- лапуны с грудинкой и грибным соусом 150/50/60/10/7 – 7 руб. 00 коп.;
- мачанку с блинами 170/150/180/20/1 – 9 руб. 00 коп.;
- березово-медовый напиток 240/2/15 – 2 руб. 00 коп.
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