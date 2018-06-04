ЛГБТ-активистку будут судить сразу в трех районах Минска

/ Политика
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Виктория Биран 24 мая сфотографировалась с плакатом «Сами вы подделка» у зданий МВД, КГБ и правительства и теперь ее будут судить сразу в трех районных судах Минска.

Оказалось, что здание МВД находится в Центральном, сквер напротив КГБ — в Ленинском, а здание правительства — в Московском районе столицы. Теперь Викторию собираются судить три раза за «массовое мероприятие — одиночный пикет».

Об этом в своем блоге сообщил ее товарищ Ник Антипов.

Коллаж Ника Антипова

Напомним, активистка белорусского ЛГБТ-движения протестовала против скандального заявления МВД Беларуси, опубликованного 20 мая на официальном сайте министерства. В нем осуждалось вывешивание 17 мая над посольством Великобритании радужного флага в знак поддержки прав ЛГБТ.

Вика сейчас находится в США по программе Community Connections и не может присутствовать на судах.

«Извещение о дате суда (6 июня) пришло в смс-ке. Очень хочу быть на этом суде, но не могу. Но имею право! Вместе с юристом составили обращение. Попросила перенести дату... Жду ответа. А еще каждую фотографию вроде как будут рассматривать как отдельное «массовое мероприятие — одиночный пикет». Есть такие звоночки. Рецидивистка, блин», – написала в своем блоге Виктория Биран.

Фото: Sheeborshee

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Тэги: ЛГБТ суд МВД Персона: Вика Биран Ник Антипов

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