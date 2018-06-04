В Пружанах двухлетний ребенок выпал из окна

/ Происшествия
Просмотров: 663 Комментариев: 0

Новое ЧП с выпадением ребенка из окна зафиксировано в Брестской области — несчастный случай произошел в Пружанах.

Фото pixabay.com

По информации официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, происшествие произошло днем в воскресенье, третьего июня.


Почему дети выпадают из окон? Родители заняты своими делами в соседней комнате

Около 11:25 двухлетний ребенок забрался на подоконник и, надавив на москитную сетку, выпал с ней на улицу.

Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

На момент происшествия в квартире, расположенной на первом этаже, находились его мать и еще трое детей.

По данным следствия, семья характеризуется положительно.

В конце прошлой недели сообщалось, что в Кобринском районе трехлетний мальчик выпал из окна.

Что делать, чтобы обезопасить ребенка?

  • Не оставляйте малолетних детей без присмотра даже на несколько секунд.
  • Ребенку 4-5 лет надо объяснить, что залезать на подоконник нельзя.
  • Не учите ребенка подставлять что-либо под ноги, чтобы выглянуть в окно. Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть из окна.
  • Не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научится делать это самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире. Открывая окна для проветривания, постарайтесь, чтобы оно было открыто не более чем на 10 см. В продаже есть ограничители открывания окон.
  • Ради безопасности детей следует снимать ручки со стеклопакетов, чтобы малыш не мог самостоятельно открыть окно, а также обязательно использовать запирающие устройства («детские замки»). Работают безотказно (стоят от 20 рублей).
  • Отодвиньте мебель от окон, это поможет предотвратить случайное попадание ребенка на подоконник.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: пострадал ребенок выпал из окна Город: Пружаны

Другие материалы на эту тему:

Пятиклассница выпала из окна, спасая котенка

Пятиклассница выпала из окна, спасая котенка

Маленькие белорусы потянули копейки в рот

Маленькие белорусы потянули копейки в рот

Почему дети выпадают из окон? Родители заняты своими делами в соседней комнате

Почему дети выпадают из окон? Родители заняты своими делами в соседней комнате

В Минске старшеклассник получил травму из-за выпавшего из оконной рамы стекла

В Минске старшеклассник получил травму из-за выпавшего из оконной рамы стекла

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте