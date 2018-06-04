В Пружанах двухлетний ребенок выпал из окна

Новое ЧП с выпадением ребенка из окна зафиксировано в Брестской области — несчастный случай произошел в Пружанах.

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По информации официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, происшествие произошло днем в воскресенье, третьего июня.

Около 11:25 двухлетний ребенок забрался на подоконник и, надавив на москитную сетку, выпал с ней на улицу.

Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

На момент происшествия в квартире, расположенной на первом этаже, находились его мать и еще трое детей.

По данным следствия, семья характеризуется положительно.

В конце прошлой недели сообщалось, что в Кобринском районе трехлетний мальчик выпал из окна.

Что делать, чтобы обезопасить ребенка?