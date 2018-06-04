В Пружанах двухлетний ребенок выпал из окна
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Новое ЧП с выпадением ребенка из окна зафиксировано в Брестской области — несчастный случай произошел в Пружанах.
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По информации официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, происшествие произошло днем в воскресенье, третьего июня.
Около 11:25 двухлетний ребенок забрался на подоконник и, надавив на москитную сетку, выпал с ней на улицу.
Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.
На момент происшествия в квартире, расположенной на первом этаже, находились его мать и еще трое детей.
По данным следствия, семья характеризуется положительно.
В конце прошлой недели сообщалось, что в Кобринском районе трехлетний мальчик выпал из окна.
Что делать, чтобы обезопасить ребенка?
- Не оставляйте малолетних детей без присмотра даже на несколько секунд.
- Ребенку 4-5 лет надо объяснить, что залезать на подоконник нельзя.
- Не учите ребенка подставлять что-либо под ноги, чтобы выглянуть в окно. Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть из окна.
- Не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научится делать это самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире. Открывая окна для проветривания, постарайтесь, чтобы оно было открыто не более чем на 10 см. В продаже есть ограничители открывания окон.
- Ради безопасности детей следует снимать ручки со стеклопакетов, чтобы малыш не мог самостоятельно открыть окно, а также обязательно использовать запирающие устройства («детские замки»). Работают безотказно (стоят от 20 рублей).
- Отодвиньте мебель от окон, это поможет предотвратить случайное попадание ребенка на подоконник.
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