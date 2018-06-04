Задержан водитель, сбивший насмерть женщину в Белыничах
Установлен и задержан водитель, сбивший 2 июня насмерть женщину в Белыничах и скрывшийся после ДТП.
В связи с происшествием в Могилеве и шести районах области вводился план «Перехват».
3 июня водитель — 36-летний гражданин России — был задержан.
После совершения ДТП он загнал и бросил автомобиль в лесополосе рядом с деревней Браково Могилевского района.
Белыничским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств), пишет
ДТП произошло вечером в субботу. Был совершен наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому переходу местную жительницу 1939 года рождения. От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице.
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