Задержан водитель, сбивший насмерть женщину в Белыничах

Установлен и задержан водитель, сбивший 2 июня насмерть женщину в Белыничах и скрывшийся после ДТП.

Место ДТП. Фото ГАИ Белыничского РОВД

В связи с происшествием в Могилеве и шести районах области вводился план «Перехват».

3 июня водитель — 36-летний гражданин России — был задержан.

После совершения ДТП он загнал и бросил автомобиль в лесополосе рядом с деревней Браково Могилевского района.

Белыничским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств), пишет БЕЛТА .

ДТП произошло вечером в субботу. Был совершен наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому переходу местную жительницу 1939 года рождения. От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице.