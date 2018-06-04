Глава «Беллегпрома»: более 40 предприятий концерна работают с убытками

/ Экономика
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Более 40 предприятий, входящих в состав «Беллегпрома», работают с убытками. Такие данные 4 июня на пресс-конференции в Минске привел председатель концерна Николай Ефимчик.

«Над этим мы серьезно работаем, по каждому предприятию персонально, пытаемся найти точки приложения для того, чтобы выйти на безубыточную эффективную работу», — цитирует Ефимчика агентство БелаПАН.

При этом по итогам первого квартала предприятия «Беллегпрома» получили прибыль в 66,9 млн рублей — это на 7% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. «Мы ожидаем примерно такой рост и по итогам четырех и пяти месяцев», — сказал глава концерна.

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Тэги: Беллегпром Персона: Николай Ефимчик

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