Глава «Беллегпрома»: более 40 предприятий концерна работают с убытками

Более 40 предприятий, входящих в состав «Беллегпрома», работают с убытками. Такие данные 4 июня на пресс-конференции в Минске привел председатель концерна Николай Ефимчик.

«Над этим мы серьезно работаем, по каждому предприятию персонально, пытаемся найти точки приложения для того, чтобы выйти на безубыточную эффективную работу», — цитирует Ефимчика агентство БелаПАН .

При этом по итогам первого квартала предприятия «Беллегпрома» получили прибыль в 66,9 млн рублей — это на 7% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. «Мы ожидаем примерно такой рост и по итогам четырех и пяти месяцев», — сказал глава концерна.